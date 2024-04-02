Пивоваров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1920

Дочь: Разумная Евдокия Александровна

Мать ребёнка: София Стефановна

Трактор (Гологузовка)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пивоваров Александр Александрович

Мать ребёнка: София Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Мать ребёнка: София Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Мать ребёнка: София Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: София Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: София Стефановна

Смерть
Неизвестно
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