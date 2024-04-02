Пивоваров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1920
Дочь: Разумная Евдокия Александровна
Мать ребёнка: София Стефановна
Трактор (Гологузовка)
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пивоваров Александр Александрович
Мать ребёнка: София Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Мать ребёнка: София Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Мать ребёнка: София Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: София Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: София Стефановна
Смерть
Неизвестно