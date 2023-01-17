Суровцова София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
10.10.1885 ст.
Дочь: Суровцова Вера Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1887 ст.
Дочь: Суровцова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1890 ст.
Сын: Суровцов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.
Дочь: Суровцова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Родители: Священник Александр Иванович Суровцов и законная жена его София Ивановна. Восприемник: Священника Спасовсеградской церкви Иоанна Озеркова жена Агния Михайлова.
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.
Сын: Суровцов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Родители: Вологодской градской Ильинской церкви священник Александр Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемники: Потомственный дворянин Леонид Гаврилович Беляев и вдова Губернского секретаря Клео... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1895 ст.
Сын: Суровцов Александр Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Родители: Священник Александр Иванов Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемник: кончивший курс Тотемской учительской семинарии Павел Иоаннов Озерков.
Рождение ребёнка
25.12.1897 ст.
Дочь: Суровцова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Родители: Священник сей церкви Александр Иванов Суровцов и жена его София Иванова. Восприемники: священническая дочь Вера Александрова Суровцова и священнический сын Иван Иванов Озерков.
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно