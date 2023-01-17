Суровцова София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова София Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1884

Муж: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1885 ст.

Дочь: Суровцова Вера Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1887 ст.

Дочь: Суровцова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1890 ст.

Сын: Суровцов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.

Дочь: Суровцова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник Александр Иванович Суровцов и законная жена его София Ивановна. Восприемник: Священника Спасовсеградской церкви Иоанна Озеркова жена Агния Михайлова.
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.

Сын: Суровцов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Вологодской градской Ильинской церкви священник Александр Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемники: Потомственный дворянин Леонид Гаврилович Беляев и вдова Губернского секретаря Клео... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1895 ст.

Сын: Суровцов Александр Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник Александр Иванов Суровцов и жена его София Ивановна. Восприемник: кончивший курс Тотемской учительской семинарии Павел Иоаннов Озерков.
Рождение ребёнка
25.12.1897 ст.

Дочь: Суровцова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник сей церкви Александр Иванов Суровцов и жена его София Иванова. Восприемники: священническая дочь Вера Александрова Суровцова и священнический сын Иван Иванов Озерков.
Рождение ребёнка
07.12.1900 ст.

Сын: Суровцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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