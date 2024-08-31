Макарова Анна Флегонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабешев Семен
Рождение ребёнка
19.02.1918
Дочь: Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна
Отец ребёнка: Синицын Павел
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Кабешев Семен
Смерть
Неизвестно