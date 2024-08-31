Макарова Анна Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анна Флегонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабешев Семен

Рождение ребёнка
19.02.1918

Дочь: Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна

Отец ребёнка: Синицын Павел

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кабешев Борис Семенович

Отец ребёнка: Кабешев Семен

Смерть
Неизвестно

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