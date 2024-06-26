Падышева Прасковья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПадышева Прасковья Ивановна

Падышева Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Падышева Клара Тимофеевна

Отец ребёнка: Падышев Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падышев Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
26.01.1932

Сын: Падышев Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Падышев Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.