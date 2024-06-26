Падышева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Падышева Клара Тимофеевна
Отец ребёнка: Падышев Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1932
Отец ребёнка: Падышев Тимофей Петрович
Смерть
Неизвестно