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(Семакин) Ирина
(Семакин) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1806
Дата смерти
06.02.1807
Пол
Женский
Отец
Семакин Яков
Мать
Семакина (Трефилова) Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1806
Отец:
Семакин Яков
Мать:
Семакина Елена
Смерть
06.02.1807
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