(Семакин) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакин) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1806

Дата смерти

06.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1806

Отец: Семакин Яков

Мать: Семакина Елена

Смерть
06.02.1807
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