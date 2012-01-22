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Рожков Евгений Алексеевич
Рожков Евгений Алексеевич
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
22.01.2012
Пол
Мужской
Отец
Рожков Алексей Николаевич
1975 г.р.
Мать
Рожкова (Воронина) Наталья Германовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2012
Отец:
Рожков Алексей Николаевич
Мать:
Рожкова Наталья Германовна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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