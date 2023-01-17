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Чекалов Маркел Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

20.04.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Иван Митрофанович

Мать: Чекалова Ирина Тихонова

Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Жена: Чекалова Анисья Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1874 ст.

Сын: Чекалов Сергей Маркелович

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1875 ст.

Дочь: Тишина Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1878 ст.

Дочь: Агриппина Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1879 ст.

Дочь: Екатерина Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1882 ст.

Дочь: Зинаида Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1883 ст.

Сын: Чекалов Александр Маркелович

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1887 ст.

Сын: Чекалов Григорий Маркелович

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1890 ст.

Сын: Чекалов Петр Маркелович

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1891 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1894 ст.

Дочь: Тихонова Пелагея Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1897 ст.

Сын: Чекалов Пётр Маркелович

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1900 ст.

Дочь: Екатерина Маркеловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
20.04.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от паралича сердца
Похороны
24.04.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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