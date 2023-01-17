Чекалов Маркел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти20.04.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Иван Митрофанович
Мать: Чекалова Ирина Тихонова
Жена: Чекалова Анисья Ивановна
Сын: Чекалов Сергей Маркелович
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Тишина Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Агриппина Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Екатерина Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Зинаида Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Сын: Чекалов Александр Маркелович
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Сын: Чекалов Григорий Маркелович
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Чекалова Евдокия Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Тихонова Пелагея Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна
Дочь: Екатерина Маркеловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисья Ивановна