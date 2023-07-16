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Смирнов Сергей Владимирович

Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

13.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987

Отец: Смирнов Владимир Михайлович

Мать: Смирнова Татьяна Борисовна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.04.2008

Дочь: Смирнова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Ирина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.04.2015

Сын: Смирнов Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Сергеевна

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