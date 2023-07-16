Смирнов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.06.1987
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.04.2008
Дочь: Смирнова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Ирина
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.04.2015
Мать ребёнка: Смирнова Анна Сергеевна