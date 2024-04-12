Бадигульзямал
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шарипова Сандугач
Отец ребёнка: Ишалин Шарип
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шарипова Сариямал
Отец ребёнка: Ишалин Шарип
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шарипова Хусниямал
Отец ребёнка: Ишалин Шарип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишалин Шарип
Смерть
Неизвестно