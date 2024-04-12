Бадигульзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадигульзямал

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шарипова Сандугач

Отец ребёнка: Ишалин Шарип

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шарипова Сариямал

Отец ребёнка: Ишалин Шарип

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шарипова Хусниямал

Отец ребёнка: Ишалин Шарип

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишалин Шарип

Смерть
Неизвестно
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