Пасенко (Кулебина) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасенко (Кулебина) Варвара Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

?.08.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1900 ст.

Сын: Пасенко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Пасенко Степан Петрович

Царёвка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.08.1923
Гаврильск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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