Пасенко (Кулебина) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти?.08.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1900 ст.
Сын: Пасенко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Пасенко Степан Петрович
Царёвка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.08.1923
Гаврильск, Павловский муниципальный район, Воронежская область