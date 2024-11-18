Любченко (Кищенко) Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти23.07.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1854
он вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Любченко Аверкий Григорьевич
Отец ребёнка: Любченко Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
02.11.1860
Дочь: (Любченко) Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Любченко Григорий Никифорович
Смерть
23.07.1906
Естественно