Любченко (Кищенко) Параскева Григорьевна Вычислено 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любченко (Кищенко) Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

23.07.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1854

Муж: Любченко Григорий Никифорович

он вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Любченко Аверкий Григорьевич

Отец ребёнка: Любченко Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
02.11.1860

Дочь: (Любченко) Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Любченко Григорий Никифорович

Смерть
23.07.1906
Естественно

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