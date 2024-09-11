Еганова Анисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.
Дочь: (Еганова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.
Дочь: Еганова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.
Дочь: (Еганова) Аполлинария Григорьевна
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
07.07.1907 ст.
Дочь: (Еганова) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.
Сын: Еганов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.
Дочь: Еганова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович
Смерть
Неизвестно