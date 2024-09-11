Еганова Анисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова Анисия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еганов Григорий Стефанович

Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.

Дочь: (Еганова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.

Сын: Еганов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.

Дочь: Еганова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1906 ст.

Дочь: (Еганова) Аполлинария Григорьевна

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.07.1907 ст.

Дочь: (Еганова) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Сын: Еганов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.

Сын: Еганов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.

Дочь: Еганова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Еганов Григорий Стефанович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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