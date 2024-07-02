Булатов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1951

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1951

Отец: Булатов Михаил Федорович

Мать: Ьулатова Лидия

Рождение ребёнка
13.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова (Ермолова) Лариса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2006

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