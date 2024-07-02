Булатов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1951
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1951
Отец: Булатов Михаил Федорович
Мать: Ьулатова Лидия
Рождение ребёнка
13.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булатова (Ермолова) Лариса Федоровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2006