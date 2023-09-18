Мацакова (Ковалева) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1923
Дочь: Рябинина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Алевтина Федоровна
Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапонина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацаков Василий Федорович
Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно