Мацакова (Ковалева) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацакова (Ковалева) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1923

Дочь: Рябинина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Алевтина Федоровна

Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапонина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацаков Василий Федорович

Отец ребёнка: Мацаков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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