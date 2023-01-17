Струнина (Куксина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрунина (Куксина) Анастасия

Струнина (Куксина) Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1947

Сын: Струнин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Струнин Иван Кузьмич

Теньга, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляшок Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close