Струнина (Куксина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1947
Отец ребёнка: Струнин Иван Кузьмич
Теньга, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляшок Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно