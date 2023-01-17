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Сигаев Николай Родионович

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Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.05.1886 ст.

Дата смерти

11.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886 ст.

Отец: Сигаев Родион Иванович

Мать: Сигаева Екатерина Сергеевна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.05.1886 ст.
Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Приемники Ефим Сергеевич Макаров и девица Пелагея Сергеевна Макарова (предположительно родные брат и сестра матери ребенка) Прим.: метрическая книга ЦГАСО ф. 32 оп. 32. д. 171
Бракосочетание
1909

Жена: Сигаева Мария Никитична

Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Сигаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сигаева Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигаева Мария Никитична

Смерть
11.10.1965
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