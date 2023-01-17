Сигаев Николай Родионович
Место рождения
Дата рождения10.05.1886 ст.
Дата смерти11.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886 ст.
Крещение
11.05.1886 ст.
Приемники Ефим Сергеевич Макаров и девица Пелагея Сергеевна Макарова (предположительно родные брат и сестра матери ребенка) Прим.: метрическая книга ЦГАСО ф. 32 оп. 32. д. 171
Бракосочетание
1909
Жена: Сигаева Мария Никитична
Рождение ребёнка
25.08.1920
Сын: Сигаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Сигаева Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигаева Мария Никитична
Смерть
11.10.1965