Шевалдина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шевалдин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шевалдин Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно