Siennicka,Zyśk (Rosa) Józefata Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Siennicka,Zyśk (Rosa) Józefata

Место рождения

Udrzyn/Poręba

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Около 12.02.1887

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1837 г.р.

Дети

1858 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Rosa Jan

Мать: Rosa Katarzyna

Udrzyn/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Siennicki Piotr

Бракосочетание
12.10.1857

Муж: Zyśk Franciszek

Poręba akt 24/1857
Рождение ребёнка
22.11.1858

Сын: Zyśk Walenty

Отец ребёнка: Zyśk Franciszek

Udrzyn/Poręba akt 150/1858
Смерть
Около 12.02.1887

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