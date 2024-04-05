Siennicka,Zyśk (Rosa) Józefata
Место рожденияUdrzyn/Poręba
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиОколо 12.02.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Rosa Jan
Мать: Rosa Katarzyna
Udrzyn/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Siennicki Piotr
Бракосочетание
12.10.1857
Муж: Zyśk Franciszek
Poręba akt 24/1857
Рождение ребёнка
22.11.1858
Сын: Zyśk Walenty
Отец ребёнка: Zyśk Franciszek
Udrzyn/Poręba akt 150/1858
Смерть
Около 12.02.1887