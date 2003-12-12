Куропаткин Артур Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куропаткин Артур Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2003

Отец: Куропаткин Эдуард Кириллович

Мать: не указана

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