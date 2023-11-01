Балтачева Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачева Зоя Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Балтачев Николай Иванович

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
01.05.1952

Сын: Балтачев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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