Балтачева Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Сын: Балтачев Николай Иванович
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.05.1952
Сын: Балтачев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Балтачев Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно