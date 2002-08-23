Митяев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1933
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Митяева Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Митяев Иван Иванович
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Митяева Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Митяева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.05.1913
Дочь: Митяева Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Митяева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Митяев Адам Иванович
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Митяев Мария Ивановна
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Митяев Иван Иванович
Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна
Смерть
1933