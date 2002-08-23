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Митяев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Митяев Михаил Финогенович

Мать: Митяева Евдокия Харитоновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Митяева Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Митяев Иван Иванович

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Митяева Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Митяева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: Митяева Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Митяева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Митяев Адам Иванович

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Митяев Федор Иванович

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Митяев Василий Иванович

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Митяев Мария Ивановна

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Митяев Федор Иванович

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Митяев Иван Иванович

Мать ребёнка: Митяева Пелагея Евдокимовна

Смерть
1933
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