Алексеенко Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1927

Сын: Алексеенко Сергей Максимович

Мать ребёнка: Мать Серьгея

Жуковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марта

Мать ребёнка: Мать Серьгея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мать Серьгея

Смерть
Неизвестно
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