Алексеенко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1927
Сын: Алексеенко Сергей Максимович
Мать ребёнка: Мать Серьгея
Жуковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марта
Мать ребёнка: Мать Серьгея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мать Серьгея
Смерть
Неизвестно