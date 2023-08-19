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Новородонов Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.1989

Жена: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.05.1990

Сын: Новородонов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

Рождение ребёнка
16.08.1995

Сын: Новородонов Антон Владимирович

Мать ребёнка: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

Рождение ребёнка
30.03.2008

Сын: Новородонов Макар Владимирович

Мать ребёнка: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

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