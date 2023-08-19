Новородонов Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.1989
Рождение ребёнка
07.05.1990
Сын: Новородонов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна
Рождение ребёнка
16.08.1995
Сын: Новородонов Антон Владимирович
Мать ребёнка: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна
Рождение ребёнка
30.03.2008
Сын: Новородонов Макар Владимирович
Мать ребёнка: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна