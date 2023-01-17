Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1737
Муж: Петр Полиевктович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Полиевктович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Харитон Петрович
Отец ребёнка: Петр Полиевктович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Петр Полиевктович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно