Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1737

Муж: Петр Полиевктович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Полиевктович

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Харитон Петрович

Отец ребёнка: Петр Полиевктович

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Петр Полиевктович

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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