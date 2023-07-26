Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна

Место рождения

Белополье

Дата рождения

12.01.1912

Дата смерти

30.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912

Отец: Нарышкин Николай

Мать: Нарышкина (Нарышкина) Анна

Рождение ребёнка
28.03.1931

Сын: Литвиненко Виталий Петрович

Отец ребёнка: Литвиненко Петр Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1940

Сын: Литвиненко Николай

Отец ребёнка: Литвиненко Петр Петрович

Смерть
30.06.1969
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно

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