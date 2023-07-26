Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна
Место рожденияБелополье
Дата рождения12.01.1912
Дата смерти30.06.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912
Отец: Нарышкин Николай
Рождение ребёнка
28.03.1931
Сын: Литвиненко Виталий Петрович
Отец ребёнка: Литвиненко Петр Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1940
Сын: Литвиненко Николай
Отец ребёнка: Литвиненко Петр Петрович
Смерть
30.06.1969
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно