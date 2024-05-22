Ртищев Николай Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ртищев Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ртищев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ртищева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ртищев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугурусланова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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