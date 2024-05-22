Ртищев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ртищев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ртищев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ртищева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ртищев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ртищев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бугурусланова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно