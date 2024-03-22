Боровкова (Букина) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Букина) Пелагея Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Боровков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Дмитриева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович

Рождение ребёнка
13.08.1845

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1848

Сын: Боровков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.07.1849 ст.

Сын: Боровков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Адрианович

Смерть
Неизвестно
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