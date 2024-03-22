Боровкова (Букина) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Дмитриева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
13.08.1845
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
12.08.1848
Сын: Боровков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович
Рождение ребёнка
26.07.1849 ст.
Сын: Боровков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно