Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1977

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Михаил

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