Герасимова Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Князькина Анна Кузминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
08.08.1895
Сын: Герасимов Емельян Кузьмич
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
29.11.1898
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Елизавета Кузминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: Александра Кузминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Рождение ребёнка
26.02.1913
Дочь: Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно