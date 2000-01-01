Герасимова Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Наталия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Князькина Анна Кузминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Герасимов Емельян Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
29.11.1898

Сын: Герасимов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Елизавета Кузминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: Александра Кузминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Рождение ребёнка
26.02.1913

Дочь: Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Герасимов Кузьма Флорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Кузьма Флорович

Смерть
Неизвестно
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