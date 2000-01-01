Федосеев Евгений Спиридонович
Место рождения674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Дата рождения02.03.1831
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1831
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
13.03.1861
Сын: Федосеев Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1897
Chita, Zabaykalsky Krai Russia