Федосеев Евгений Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Евгений Спиридонович

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Место рождения

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia

Дата рождения

02.03.1831

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

1861 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1831

Отец: Федосеев Спиридон Яковлевич

Мать: Федосеева Мария Ивановна

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
13.03.1861

Сын: Федосеев Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1897
Chita, Zabaykalsky Krai Russia
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