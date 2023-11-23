Маремьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Рождение ребёнка
17.04.1779

Сын: Ильинский Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Семен Андреевич (1779 — ?) Родился 17 апреля 1779 года в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в семинарии и уволен из грамматики. В 1797 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рагозин Агапий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Рагозин Агапий Андреевич (1785 — ?) Родился в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии до риторики. В 1806 году определен в пономаря ... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно

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