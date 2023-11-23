Маремьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1779
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Семен Андреевич (1779 — ?) Родился 17 апреля 1779 года в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в семинарии и уволен из грамматики. В 1797 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рагозин Агапий Андреевич (1785 — ?) Родился в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии до риторики. В 1806 году определен в пономаря ... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно