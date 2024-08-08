Макарова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1853 года - 22 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 20 об.
Бракосочетание
До ?.01.1852
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Макаров Данило Аксентьевич
Отец ребёнка: Макаров Аксентей (Оксен) Никитич
В ИВ 1853 года - 1 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 20 об.
Смерть
Неизвестно