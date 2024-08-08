Макарова Екатерина Федоровна Около 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1853 года - 22 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 20 об.
Бракосочетание
До ?.01.1852

Муж: Макаров Аксентей (Оксен) Никитич

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Макаров Данило Аксентьевич

Отец ребёнка: Макаров Аксентей (Оксен) Никитич

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 1 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 20 об.
Смерть
Неизвестно

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