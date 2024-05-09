Ташкина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1985
Дочь: Данилова (Ташкина) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Ташкин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
26.08.1988
Дочь: Ташкина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Ташкин Сергей Александрович