Ташкина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.01.1985

Дочь: Данилова (Ташкина) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Ташкин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
26.08.1988

Дочь: Ташкина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Ташкин Сергей Александрович

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