Фаттахов Загретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Загретдин

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хамитов Фаттахетдин

Мать: Бибикамал

Военная служба
Неизвестно
Фаттахов Загаетдин рядовой Дата рождения __.__.1902 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Алькеево Дата и место призыва 03.08.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата выбытия 21.... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
13.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
03.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
10.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Смерть
?.10.1942

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