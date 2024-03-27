Фаттахов Загретдин
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рождения1902
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Хамитов Фаттахетдин
Мать: Бибикамал
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна