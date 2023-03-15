Нестеренко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеренко Николай Павлович

Мать: Нестеренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1978

Дочь: Рудакова Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Нестеренко Надежда

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.?

Сын: Нестеренко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Нестеренко Надежда

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Надежда

Смерть
Неизвестно
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