Нестеренко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1978
Дочь: Рудакова Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Нестеренко Надежда
Рождение ребёнка
18.11.?
Сын: Нестеренко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Нестеренко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестеренко Надежда
Смерть
Неизвестно