Дерябина Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Солдатская дочь, незаконнорожденная До МК о браке не находится.
Бракосочетание
11.11.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира пом. вдовы Никифоровой крест. сын Елисей Матфиев, 19 лет солдатская дочь девица Наталья, по крестном отце Иванова, 19 лет Поручители Тысяцкой и поезжане того ж сц. крест.: Ананий Иван... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1839 ст.
Дочь: (Дерябина) Фёкла Елисеева
Отец ребёнка: Дерябин Елисей Матвеев
крест. пом. Никифоровых без фамилии
Смерть
Неизвестно