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Дерябина Наталья Иванова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Солдатская дочь, незаконнорожденная До МК о браке не находится.
Бракосочетание
11.11.1837 ст.

Муж: Дерябин Елисей Матвеев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира пом. вдовы Никифоровой крест. сын Елисей Матфиев, 19 лет солдатская дочь девица Наталья, по крестном отце Иванова, 19 лет Поручители Тысяцкой и поезжане того ж сц. крест.: Ананий Иван... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1839 ст.

Дочь: (Дерябина) Фёкла Елисеева

Отец ребёнка: Дерябин Елисей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. Никифоровых без фамилии
Смерть
Неизвестно

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