Абалдуев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Абалдуев Аксен
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наумова (Абалдуева) Татьяна
Мать ребёнка: Абалдуева (Шалымова) Марья Михайлова
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно