Абалдуев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абалдуев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Абалдуев Аксен

Мать: Абалдуева (Жукова) Марья Мартинова

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наумова (Абалдуева) Татьяна

Мать ребёнка: Абалдуева (Шалымова) Марья Михайлова

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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