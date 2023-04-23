Трушников Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1931
Дата смерти2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Трушникова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Трушников Николай Иванович
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна
Смерть
2003