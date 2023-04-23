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Трушников Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1931

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931

Отец: Трушников Иван Андреевич

Мать: Трушникова (Братчикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Олег Иванович

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Трушникова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Трушников Николай Иванович

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Максимовна

Смерть
2003

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