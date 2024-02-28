Секриеру Виталий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Отец: Секриеру Захар Георгиевич
Мать: Секриеру Анна Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1955
Сын: Секриеру Вячелав Витальевич
Мать ребёнка: Вакуленко Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
07.09.1963
Сын: Секриеру Валерий
Мать ребёнка: Вакуленко Нина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно