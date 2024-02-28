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Секриеру Виталий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: Секриеру Захар Георгиевич

Мать: Секриеру Анна Федоровна

Рождение ребёнка
23.07.1955

Сын: Секриеру Вячелав Витальевич

Мать ребёнка: Вакуленко Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
07.09.1963

Сын: Секриеру Валерий

Мать ребёнка: Вакуленко Нина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакуленко Нина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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