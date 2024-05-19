Ражев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ражева Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ражева Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ражев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Ражева Апполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ражева Апполинария
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Ражева Апполинария
Смерть
Неизвестно