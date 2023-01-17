Голубкова Дарья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова Дарья Онисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Голубков Федор Ефимович

Козлово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Егор Фёдорович

Отец ребёнка: Голубков Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Голубков Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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