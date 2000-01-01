Кузнецов Дионисий (Денис)
Место рожденияСтарая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Дата рождения26.05.1844
Дата смерти21.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1844
Отец: Кузнецов Дмитрий
Мать: Кузнецова Ксения
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Бракосочетание
21.09.1863
Жена: Кузнецова Пелагея
с. Нижняя Вязовка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Венчание
Рождение ребёнка
Около 04.08.1868
Сын: Кузнецов Антон
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кузнецов Григорий
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кузнецов Трофим
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
21.02.1893
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Причина смерти: Болезнь (Тиф)