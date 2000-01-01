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Кузнецов Дионисий (Денис)

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Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии

Дата рождения

26.05.1844

Дата смерти

21.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1844

Отец: Кузнецов Дмитрий

Мать: Кузнецова Ксения

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Бракосочетание
21.09.1863

Жена: Кузнецова Пелагея

с. Нижняя Вязовка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Венчание
Рождение ребёнка
Около 04.08.1868

Сын: Кузнецов Антон

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кузнецов Григорий

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кузнецов Трофим

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
21.02.1893
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Причина смерти: Болезнь (Тиф)
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