Шевердин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016

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