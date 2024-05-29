Валитова Рима Миннигалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова Рима Миннигалимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1948

Отец: Латыпов Миннигалим

Мать: Латыпова Назира

Рождение ребёнка
04.11.1972

Дочь: Валитова Лилия Зуфаровна

Отец ребёнка: Валитов Зуфар Ардуванович

Рождение ребёнка
02.10.1974

Дочь: Валитова Эльвира Зуфаровна

Отец ребёнка: Валитов Зуфар Ардуванович

Рождение ребёнка
02.10.1974

Дочь: Валитова Венера Зуфаровна

Отец ребёнка: Валитов Зуфар Ардуванович

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