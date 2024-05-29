Валитова Рима Миннигалимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1948
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1948
Отец: Латыпов Миннигалим
Мать: Латыпова Назира
Рождение ребёнка
04.11.1972
Дочь: Валитова Лилия Зуфаровна
Отец ребёнка: Валитов Зуфар Ардуванович
Рождение ребёнка
02.10.1974
Дочь: Валитова Эльвира Зуфаровна
Отец ребёнка: Валитов Зуфар Ардуванович
Рождение ребёнка
02.10.1974
Дочь: Валитова Венера Зуфаровна
Отец ребёнка: Валитов Зуфар Ардуванович