Корешкова Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1865
Дочь: Агрипина Адриановна
Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович
Рождение ребёнка
30.05.1868
Дочь: Акилина Адриановна
Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1869
Дочь: Александра Адриановна
Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович
Рождение ребёнка
13.08.1871
Сын: Корешков Александр Адрианович
Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1874
Дочь: Ольга Адриановна
Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно