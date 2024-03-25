Корешкова Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1865

Дочь: Агрипина Адриановна

Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович

Рождение ребёнка
30.05.1868

Дочь: Акилина Адриановна

Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович

Рождение ребёнка
22.05.1869

Дочь: Александра Адриановна

Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1871

Сын: Корешков Александр Адрианович

Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1874

Дочь: Ольга Адриановна

Отец ребёнка: Корешков Адриан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Адриан Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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