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Штанова Мария Александровна
Штанова Мария Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1990
Пол
Женский
Отец
Штанов Александр Николаевич
1961 г.р.
Мать
Штанова (Бабаева) Елена Борисовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1990
Отец:
Штанов Александр Николаевич
Мать:
Штанова Елена Борисовна
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