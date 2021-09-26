Штанова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1990

Отец: Штанов Александр Николаевич

Мать: Штанова Елена Борисовна

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