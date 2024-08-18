Тимофеев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Считается родоначальником семейства в городе Томске.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева (-) -
Рождение ребёнка
После 1862
Сын: Тимофеев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Тимофеева (-) -
Смерть
После 1870
Жил долго. Умер собственной смертью. Похоронен, как и все родственники умершие до 1940г., на Преображенском кладбище напротив Иоанна-Предтеченского женского монастыря (сейчас корпуса бывшего завода "К... Показать все