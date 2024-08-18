Тимофеев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Считается родоначальником семейства в городе Томске.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (-) -

Рождение ребёнка
После 1862

Сын: Тимофеев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Тимофеева (-) -

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
После 1870
Томск, город Томск, Томская область
Жил долго. Умер собственной смертью. Похоронен, как и все родственники умершие до 1940г., на Преображенском кладбище напротив Иоанна-Предтеченского женского монастыря (сейчас корпуса бывшего завода "К... Показать все

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