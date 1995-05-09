Заварзин Андрей Никитович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти09.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
г. Черкассы, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.05.1995
г. Черкассы, Украина