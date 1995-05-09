Заварзин Андрей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзин Андрей Никитович

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Место рождения

Любимовка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

09.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимовка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1946
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
г. Черкассы, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.05.1995
г. Черкассы, Украина
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