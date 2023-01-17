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Ойнас Павел Августович

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Место рождения

Козлово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

20.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ойнас Август

Мать: не указана

Козлово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Фамилия, имя, отчество: Павел Августович Ойнас Дата рождения военнослужащего: __.__.1916 Место рождения: Калининская обл., Плосковский р-н, д. Козлов Место призыва: Плоскошский РВК, Калининская обл., ... Показать все
Смерть
20.12.1942
Фамилия, имя, отчество: Павел Августович Ойнас Дата рождения военнослужащего: __.__.1916 Место рождения: Калининская обл., Плосковский р-н, д. Козлов Место призыва: Плоскошский РВК, Калининская обл., ... Показать все
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