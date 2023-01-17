Ойнас Павел Августович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти20.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Ойнас Август
Мать: не указана
Фамилия, имя, отчество: Павел Августович Ойнас Дата рождения военнослужащего: __.__.1916 Место рождения: Калининская обл., Плосковский р-н, д. Козлов Место призыва: Плоскошский РВК, Калининская обл., ... Показать все
Смерть
20.12.1942
Фамилия, имя, отчество: Павел Августович Ойнас Дата рождения военнослужащего: __.__.1916 Место рождения: Калининская обл., Плосковский р-н, д. Козлов Место призыва: Плоскошский РВК, Калининская обл., ... Показать все