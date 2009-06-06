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Федчишин Алексей Игнатович

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Место рождения

Постоловка, Тернопільська область

Дата рождения

19.01.1935

Дата смерти

06.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935

Отец: Федчишин Игнат Николаевич

Мать: Федчишин Мария

Постоловка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
20.08.1959

Дочь: Звягина Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Федчишин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Федчишин Сергей Алекеевич

Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
20.11.1971

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
27.04.1976

Дочь: Степанова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Смерть
06.06.2009
Россия, Калининградская обл., Озерский р-он,
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