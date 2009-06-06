Федчишин Алексей Игнатович
Место рождения
Дата рождения19.01.1935
Дата смерти06.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935
Отец: Федчишин Игнат Николаевич
Мать: Федчишин Мария
Рождение ребёнка
20.08.1959
Дочь: Звягина Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
10.05.1962
Сын: Федчишин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Федчишин Сергей Алекеевич
Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
20.11.1971
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
27.04.1976
Дочь: Степанова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Федчишин Антонина Федоровна
Смерть
06.06.2009
Россия, Калининградская обл., Озерский р-он,